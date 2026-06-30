Polizei Bielefeld

POL-BI: Besitzer des Mountainbikes gefunden

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Dienstagmorgen, 30.06.2026, meldete sich der Besitzer des schwarzen Cube Mountainbikes telefonisch bei der Polizei. Er war in den Medien auf sein gestohlenes Fahrrad aufmerksam geworden.

Der 30-jährige Bielefelder gab an, dass er das Mountainbike am Montagmorgen, 29.06.2026, an einer Stadtbahnhaltestelle an der Jöllenbecker Straße abgestellt hatte. Als er später zurückkam, musste er feststellen, dass es gestohlen worden war.

Nach Abgleich der Rahmennummer ist klar, dass es sich um das aufgefundene Fahrrad handelt. Der Bielefelder kann das Fahrrad nach Vorlage des Eigentumsnachweises in Empfang nehmen.

Die Suche nach dem Besitzer ist damit erledigt.

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