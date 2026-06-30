PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Besitzer des Mountainbikes gefunden

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Dienstagmorgen, 30.06.2026, meldete sich der Besitzer des schwarzen Cube Mountainbikes telefonisch bei der Polizei. Er war in den Medien auf sein gestohlenes Fahrrad aufmerksam geworden.

Der 30-jährige Bielefelder gab an, dass er das Mountainbike am Montagmorgen, 29.06.2026, an einer Stadtbahnhaltestelle an der Jöllenbecker Straße abgestellt hatte. Als er später zurückkam, musste er feststellen, dass es gestohlen worden war.

Nach Abgleich der Rahmennummer ist klar, dass es sich um das aufgefundene Fahrrad handelt. Der Bielefelder kann das Fahrrad nach Vorlage des Eigentumsnachweises in Empfang nehmen.

Die Suche nach dem Besitzer ist damit erledigt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren