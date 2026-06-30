POL-BI: Pedelec-Fahrerin nach Dooring-Unfall leicht verletzt
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Mitte - Ein Pkw-Fahrer übersah am Montag, 29.06.2026, eine Radfahrerin beim Aussteigen, woraufhin die Frau mit der Fahrzeugtür zusammenstieß.
Die 31-jährige Bielefelderin fuhr mit ihrem Rad auf der Feldstraße links an den seitlich geparkten Autos vorbei. In diesem Moment verließ ein 21-jähriger Bielefelder seinen Wagen, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten.
Die 31-Jährige konnte mit ihrem Pedelec nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit der Fahrzeugtür zusammen.
Bei dem Zusammenprall erlitt sie leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.
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