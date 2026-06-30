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Polizei Bielefeld

POL-BI: Pedelec-Fahrerin nach Dooring-Unfall leicht verletzt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein Pkw-Fahrer übersah am Montag, 29.06.2026, eine Radfahrerin beim Aussteigen, woraufhin die Frau mit der Fahrzeugtür zusammenstieß.

Die 31-jährige Bielefelderin fuhr mit ihrem Rad auf der Feldstraße links an den seitlich geparkten Autos vorbei. In diesem Moment verließ ein 21-jähriger Bielefelder seinen Wagen, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten.

Die 31-Jährige konnte mit ihrem Pedelec nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit der Fahrzeugtür zusammen.

Bei dem Zusammenprall erlitt sie leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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