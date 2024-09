Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrer vergisst Handbremse - Blutprobe

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Altenhagen- Ein Transporter rollte am Sonntagnachmittag, 22.09.2024, ungesichert gegen einen geparkten PKW. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen.

Einem Verkehrsteilnehmer war die unsichere Fahrweise eines Citroen Van aufgefallen, so dass der Zeuge um 15:30 Uhr eine Streifenwagenbesatzung in der Straße Brockeiche auf das Fahrzeug aufmerksam machte. Der Fahrer stieg in dem Moment aus und ging um das Fahrzeug.

Die Polizisten traten an den Citroen heran, wo der Fahrer inzwischen auf dem Beifahrersitz saß. Der 40-jährige Bielefelder gab an, beim Einparken vergessen zu haben, die Handbremse zu ziehen. Der Van war deshalb auf den davor geparkten PKW gerollt. Es entstand jedoch kein Sachschaden.

Bei der folgenden Kontrolle schöpften die Beamten Verdacht, dass der Fahrer Alkohol und Drogen vor der Fahrt konsumiert haben könnte. Vortests bestätigten dies. Dem 40-Jährigen wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell