POL-BI: Einbrecher sperrt sich im Treppenhaus ein und löst den Feueralarm aus

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stieghorst - In der Nacht auf Dienstag, 01.03.2022 scheiterte ein 19-jähriger Bielefelder bei dem Versuch in einem Firmengebäude Beute zu machen und wurde festgenommen.

Um 02.18 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Leitstelle der Polizei, weil er verdächtige Geräusche an einem Gebäude an der Straße Königsbreede wahrnahm.

Die alarmierten Polizeibeamten begaben sich in Begleitung eines Diensthundes in das Gebäude. Dort fanden sie den polizeibekannten Bielefelder in einem Treppenhaus. Da die Türen nach außen mit einem Knauf versehen waren, konnte sie der 19-Jährige nicht mehr öffnen und sah sich im Treppenhaus eingesperrt.

Zwischenzeitlich hatte er zweimal den Feueralarm ausgelöst, weswegen auch Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort waren.

In das Gebäude war der Bielefelder über ein Fenster gelangt, das er zuvor eingeschlagen hatte.

Die Beamten nahmen den 19-Jährigen in Gewahrsam und leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell