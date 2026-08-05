Polizei Köln

POL-K: 260805-3-K/DU Versuchter Raubmord in Köln - Haftbefehle gegen drei Tatverdächtige vollstreckt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einem versuchten Raubmord an einer 72-jährigen Frau am Freitagabend (31. Juli) in Köln hat die Polizei drei Tatverdächtige (20, 28, 32) festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, die Frau in ihrer Wohnung in der Nähe des Heumarkts überfallen und schwer verletzt zu haben.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte die 72-Jährige mehrere Gegenstände auf einer Online-Plattform zum Verkauf angeboten. Am Freitagabend empfing sie gegen 22.30 Uhr den 32-jährigen Mann und eine 20-jährige Frau als potenzielle Käufer in ihrer Wohnung. Die beiden sollen sie unvermittelt angegriffen haben. Nachdem die 72-Jährige das Bewusstsein verloren hatte, sollen die Tatverdächtigen ihr Schnittverletzungen zugefügt, Wertgegenstände mitgenommen und die Wohnung verlassen haben. Als die Seniorin wieder zu sich kam, verständigte sie selbst die Rettungskräfte.

Unter anderem durch Ermittlungen im Internet identifizierten Beamte der Mordkommission der Polizei Köln nur wenig später drei Tatverdächtige in Duisburg. Den Ermittlungen zufolge soll der 28-jährige Mann als Komplize an der Tat beteiligt gewesen sein.

Darüber hinaus wird bereits wegen des Verdachts des schweren Raubes mit Schusswaffen gegen das Trio ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Gera wirft den Tatverdächtigen vor, am 20. Juli eine Frau in Gera mit einer Pistole bedroht und ausgeraubt zu haben. In diesem Zusammenhang erfolgte jetzt die Festnahme des 32-Jährigen.

Einsatzkräfte der Polizei Duisburg nahmen am Montagabend (3. August) die beiden Männer in der Duisburger Innenstadt fest. Weil es Hinweise darauf gab, dass die 20-Jährige bewaffnet sein könnte, nahmen Spezialeinheiten der Polizei die Frau am Dienstagvormittag (4. August) fest und durchsuchten anschließend ihre Wohnung in Duisburg-Marxloh.

Die Seniorin konnte das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen. (bg/ts)

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