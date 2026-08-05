Polizei Köln

POL-K: 260805-2-K Zeugensuche: Schüsse auf Uhrengeschäft in Kölner Innenstadt

Köln (ots)

Beim Aufschließen eines Uhrengeschäfts auf der Breite Straße in der Innenstadt hat ein Mitarbeiter am Dienstagmorgen (4. August) mehrere Einschusslöcher in der Eingangstür entdeckt. Der Mann rief die Polizei, die Kripo sucht jetzt Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde zwischen Samstag (1. August, 23 Uhr) und Dienstagmorgen (4. August) auf die Tür geschossen.

Kriminalbeamte sicherten am Tatort Spuren. In der beschädigten Glasscheibe sowie auf dem Boden fanden die Ermittler mehrere Projektile. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Uhren entwendet. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise auf Zusammenhänge mit der Rocker- oder Clankriminalität liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Willy-Millowitsch-Platz gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cb/ts)

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