Polizei Köln

POL-K: 260805-1-K/SU Geldautomat in Hennef-Uckerath gesprengt - Hubschrauber unterstützt Fahndung - Kripo sucht Zeugen

Köln (ots)

Nach einer Geldautomatensprengung in einer Bankfiliale an der Westerwaldstraße in Hennef-Uckerath in den frühen Morgenstunden (5. August) fahndet die Polizei nach mindestens zwei Männern. Auch ein Polizeihubschrauber unterstützte die umfangreichen Suchmaßnahmen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich zwei dunkel gekleidete und maskierte Männer gegen 3 Uhr Zugang zum Vorraum der Bankfiliale. Dort brachten sie eine Sprengvorrichtung an einem Geldautomaten an und lösten die Explosion aus. Anschließend flüchteten sie in einem dunklen Auto. Das mutmaßliche Fluchtfahrzeug, ein Audi, wurde später mit Unfallschaden und ohne Insassen in Rheinland-Pfalz auf der L272 gefunden. Die Täter waren zu Fuß weiter geflüchtet.

Die Explosion beschädigte den Vorraum der Bank sowie die angrenzende Bäckerei erheblich. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner des betroffenen Gebäudes wurden vorsorglich evakuiert. Die Statik wird geprüft.

Die beiden Täter sollen dunkel gekleidet gewesen sein, schlank und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Einer trug eine Stirnlampe. Ob und in welcher Höhe sie Beute machten, ist derzeit noch unklar.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern, dem Fluchtfahrzeug oder dem Tatgeschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cb/ts)

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