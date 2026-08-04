Polizei Köln

POL-K: 260804-3-K Blutspur durch Sürth gezogen - Polizei sucht Verletzten nach Wohnmobil-Aufbruch und Diebstählen aus Autos

Köln (ots)

Nach Diebstählen aus zwei Autos sowie dem Aufbruch eines Wohnmobils in Köln-Sürth am frühen Montagmorgen (3. August) sucht die Polizei Köln nach dem mutmaßlich verletzten Täter und bittet um Zeugenhinweise.

Ein Anwohner alarmierte gegen 9.30 Uhr die Polizei, nachdem er den Innenraum seines Fiats blutverschmiert vorgefunden hatte. Vor Ort entdeckten die Beamten ein zweites, ebenfalls blutverschmiertes Fahrzeug und folgten einer längeren Blutspur, die sich von der Alten Kirchgasse über die Straße "In der Aue" erstreckte und im Tulpenweg (Höhe Hausnummer 18) abrupt endete.

Aus Sorge um eine Person in hilfloser Lage leiteten die Einsatzkräfte vergeblich Suchmaßnahmen mit einem Mantrailer-Spürhund sowie einer Drohne der Feuerwehr ein.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort ergab sich der Verdacht, dass der gesuchte Verletzte gegen 3.30 Uhr auch ein Wohnmobil in der Alten Kirchgasse aufgebrochen hat. Woran und auf welche Weise sich der Mann dabei verletzt hat, ist derzeit noch unklar.

Die Auswertung von Überwachungskameras aus der Nachbarschaft zeigt einen circa 30 Jahre alten, hell gekleideten Verdächtigen mit dunklen Haaren und Vollbart, der einen dunklen Rucksack trug.

Das Kriminalkommissariat 74 fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht, kann Hinweise auf den Mann geben oder verfügt über weiteres Videomaterial? Hinweise werden unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegengenommen. (as/ts)

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