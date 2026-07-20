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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wohnungstür hält Einbruchsversuch stand

Landkreis Sömmerda (ots)

Freitagabend (17.07.2026) versuchten bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Weißensee einzubrechen. Die Diebe versuchten mit Gewalt die Tür der Wohnung in der Bahnhofstraße zu öffnen. Ob die Tür standhielt, oder ob die Täter gestört wurden ist derzeit nicht bekannt. Die Unbekannten flüchteten ohne Beute vom Tatort, verursachten jedoch einen Schaden von etwa 200 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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