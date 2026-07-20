LPI-EF: Wohnungstür hält Einbruchsversuch stand

Erfurt (ots) - Gestern Abend (19.07.2026) machten sich zwei Diebe in der Erfurter Innenstadt an einem Getränkeautomaten zu schaffen. Die beiden Tatverdächtigen beschädigten gegen 22:30 Uhr einen Getränkeautomaten in einer Hotellobby in der Neuwerkstraße. Anschließend stahlen sie aus diesem eine Bierflasche im Wert von etwa vier Euro. Der Diebstahl blieb nicht unbemerkt. Ein Zeuge stellte die beiden und wählte den ...

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