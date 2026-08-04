Polizei Köln

POL-K: 260804-2-K Nachtrag: Vier Verletzte nach Auseinandersetzung in Köln-Mülheim - Mordkommission ermittelt

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 3. August, Ziffer 3:

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Bei der Auseinandersetzung am Montagabend (3. August) gegen 22 Uhr auf der Berliner Straße in Köln-Mülheim haben zwei Männer im Alter von 24 und 48 Jahren Stichverletzungen erlitten. Eine Frau (39) und ein Mann (42) wurden durch Schüsse verletzt. Drei der Verletzten befinden sich weiterhin in Krankenhäusern. Neben den Verletzten nahmen die Einsatzkräfte auch zwei 19 Jahre alte Tatverdächtige sowie einen 21-Jährigen vorläufig fest.

Eine Mordkommission wurde noch in der Nacht eingerichtet. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf sowie zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an. In dem Zusammenhang wird Hinweisen nachgegangen, wonach Streitigkeiten zwischen zwei in Mülheim und Delbrück wohnhaften Familien Auslöser für die Tat gewesen sein könnten. Die Kriminalpolizei wertet die gesicherten Spuren und die Aussagen der Zeugen aus. Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die Beantragung von Haftbefehlen vorliegen. (cb/ts)

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