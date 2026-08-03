Polizei Köln

POL-K: 260803-3-K Aktueller Polizeieinsatz in Mülheim- Mehrere Verletzte nach Auseinandersetzung

Köln (ots)

Seit 22 Uhr ist die Polizei Köln im Bereich der Berliner Straße im Stadtteil Mülheim wegen einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Einsatz.

Bislang haben Rettungskräfte vier zum Teil schwer Verletzte in Krankenhäuser gebracht.

Zeugen hatten aufgrund von Schüssen auf offener Straße die Polizei alarmiert.

Hintergründe und Geschehensablauf sind derzeit noch unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Der Einsatz dauert an. (as/de)

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