Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Geschäftsräume in Wardenburg +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 30. Juli 2026, gegen 04:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Geschäftsräume eines TEDi-Marktes in der Rheinstraße in Wardenburg.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten bislang unbekannte Täter auf derzeit ungeklärte Weise in einen Holzverschlag. Von dort aus verschafften sich die Täter auf gewaltsame Weise Zutritt zu den Büroräumen.

Im Büro wurden mehrere Schränke und Behältnisse durchsucht. Zudem versuchten die Täter, einen dort befindlichen Tresor aufzuhebeln. Dieser Versuch scheiterte, sodass nach derzeitigem Stand kein Diebesgut erlangt wurde.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Wildeshausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in den frühen Morgenstunden verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Rheinstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

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