Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Taschendiebstahl nach Ablenkungsmanöver in Ganderkesee +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Bereits am Freitag, 24. Juli 2026, ist eine 78-jährige Frau in einem Discounter in der Raiffeisenstraße in Ganderkesee Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Die Polizei Ganderkesee sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich die 78-jährige Geschädigte aus Ganderkesee zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr in einem ALDI-Markt auf. Während ihres Einkaufs wurde sie von einer bislang unbekannten jungen Frau angesprochen. Diese zeigte der Geschädigten eine Verpackung und fragte mit einem Akzent, was auf dieser geschrieben stehe. Dabei lenkte sie die Frau gezielt zur Seite ab.

Wenige Minuten später bemerkte die 78-Jährige, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche geöffnet war und ihre Geldbörse fehlte.

Der entstandene Schaden wird auf rund 550 Euro geschätzt. Die Polizei Ganderkesee hat die Ermittlungen wegen Taschendiebstahls aufgenommen.

Die unbekannte Frau wurde wie folgt beschrieben:

-jung

-lange, braune, lockige Haare

-schlanke Figur

-gepflegte Erscheinung

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die beschriebene Frau geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04222/94695-0 mit der Polizei Ganderkesee in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Taschendiebe häufig gezielt Ablenkungsmanöver nutzen, um an Wertgegenstände zu gelangen. Geldbörsen sollten daher möglichst körpernah und in verschlossenen Innentaschen oder verschlossenen Handtaschen aufbewahrt werden. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Unbekannte unvermittelt das Gespräch suchen oder um Hilfe bitten.

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