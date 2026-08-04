Polizei Köln

POL-K: 260804-1-K Taschendiebstahl in Rodenkirchen - drei Tatverdächtige gestellt

Köln (ots)

Zivilfahnder der Polizei Köln haben am Montagmittag (3. August) drei mutmaßliche Taschendiebinnen (21, 33, 50) in Köln-Rodenkirchen vorläufig festgenommen.

Die Beamten waren gegen 13 Uhr in der Nähe einer Bank am Maternusplatz auf die drei Frauen aufmerksam geworden, die offenbar gezielt nach potenziellen Opfern Ausschau hielten. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten eine EC-Karte, die auf eine 86 Jahre alte Frau ausgestellt war, sowie rund 200 Euro mutmaßlich gestohlenes Bargeld. Zudem stellten sie fest, dass die 21-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde.

Anschließende Ermittlungen ergaben, dass die Tatverdächtigen der 86-Jährigen kurz vor der Festnahme in ein Seniorenheim gefolgt sein sollen. Dort sollen sie ihr die Geldbörse gestohlen haben.

Die 33 Jahre alte Tatverdächtige, die im Bundesgebiet keinen festen Wohnsitz hat, soll noch heute einem Hafttrichter vorgeführt werden. (bg/ts)

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