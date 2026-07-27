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Polizei Köln

POL-K: 260727-2-LEV Mutmaßlicher Dieb verletzt Polizeibeamten bei Widerstand

Köln (ots)

In der Nacht zu Montag (27. Juli) hat ein 22 Jahre alter Mann einen Polizeibeamten (30) in Leverkusen-Wiesdorf mutmaßlich mit einem Messer am Oberarm verletzt. Streifenteams hatten den Tatverdächtigen kurz vor Mitternacht zusammen mit fünf weiteren Personen in der Karl-Krekeler-Straße in einem Transporter mit mutmaßlichem Diebesgut angetroffen. Im Zuge der Personalienfeststellung leistete der 22-Jährige Widerstand. Polizisten versuchten, ihn zu überwältigen. Dabei zerrte eine 19 Jahre alte mutmaßliche Mittäterin einer Polizistin am Arm, sodass sich der 22-Jährige losreißen konnte. Die Beamten nahmen die 19-Jährige wegen Gefangenenbefreiung vorläufig fest. Die Ermittlungen zum Aufenthaltsort des flüchtigen, namentlich bekannten 22-Jährigen dauern an. Der verletzte Beamte wurde ambulant im Krankenhaus versorgt und ist vorerst nicht dienstfähig. Die Ermittlungen dauern an. (as/ts)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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