Polizei Köln

POL-K: 260727-2-LEV Mutmaßlicher Dieb verletzt Polizeibeamten bei Widerstand

Köln (ots)

In der Nacht zu Montag (27. Juli) hat ein 22 Jahre alter Mann einen Polizeibeamten (30) in Leverkusen-Wiesdorf mutmaßlich mit einem Messer am Oberarm verletzt. Streifenteams hatten den Tatverdächtigen kurz vor Mitternacht zusammen mit fünf weiteren Personen in der Karl-Krekeler-Straße in einem Transporter mit mutmaßlichem Diebesgut angetroffen. Im Zuge der Personalienfeststellung leistete der 22-Jährige Widerstand. Polizisten versuchten, ihn zu überwältigen. Dabei zerrte eine 19 Jahre alte mutmaßliche Mittäterin einer Polizistin am Arm, sodass sich der 22-Jährige losreißen konnte. Die Beamten nahmen die 19-Jährige wegen Gefangenenbefreiung vorläufig fest. Die Ermittlungen zum Aufenthaltsort des flüchtigen, namentlich bekannten 22-Jährigen dauern an. Der verletzte Beamte wurde ambulant im Krankenhaus versorgt und ist vorerst nicht dienstfähig. Die Ermittlungen dauern an. (as/ts)

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