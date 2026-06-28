LPI-SLF: Einbruch in Imbissstube

Föritztal (ots) - Ein mit Heuballen beladener Traktoranhänger fing am Samstag Mittag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Jagdshof und Mönchsberg Feuer. Der Fahrer des Traktors bemerkte eine Rauchentwicklung am Anhänger und koppelte die Zugmaschine noch rechtzeitig ab, bevor das Feuer auf diese übergreifen konnte. Durch die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde das Heu vom Anhänger geholt und abgelöscht. Ursache der Entzündung war nach gegenwärtigen ...

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