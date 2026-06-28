Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Einbruch in Imbissstube
Sonneberg (ots)
Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Imbissstube in der Neuhäuser Straße in der Nähe des dortigen Bahnübergangs ein. Die Täter schlugen eine Scheibe des Gebäudes ein und verschafften sich hierüber Zutritt. Aus einer im Objekt befindlichen Geldkassette entwendeten diese anschließend 50 Euro Bargeld. Personen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereiche getätigt haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.
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