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Polizei Köln

POL-K: 260724-5-K Größerer Polizeieinsatz in Deutz - Mehrere Verletzte nach mutmaßlicher Auseinandersetzung

Köln (ots)

Seit kurz nach 20 Uhr ist die Polizei Köln im Bereich der Poller Wiesen / Alfred-Schütte-Allee wegen einer mutmaßlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Großeinsatz.

Rettungskräfte brachten insgesamt fünf Verletzte in Krankenhäuser. Die Schwere der Verletzungen ist noch unklar; eine Person muss aktuell notoperiert werden.

Polizisten stellten vor Ort ein Messer sowie eine Stange sicher.

Hintergründe und Geschehensablauf sind derzeit völlig unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Der Einsatz dauert an. (as/sb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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