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Polizei Köln

POL-K: 260724-4-K/RBK Versuchtes Tötungsdelikt im Straßenverkehr in Rösrath - Kripo Köln sucht Videos des Geschehens

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einem mutmaßlich bewusst herbeigeführten Unfall in Rösrath sucht die Polizei Köln dringend Zeugen, die das Geschehen am 7. Juli (Dienstag) beobachtet oder sogar gefilmt haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Ein 49-jähriger Autofahrer befindet sich in Untersuchungshaft.

Gegen 19 Uhr an jenem Dienstagabend soll ein Motorradfahrer den 49-Jährigen überholt haben. Dieser soll anschließend mit seinem Ford mehrfach absichtlich auf den 21-Jährigen zugefahren sein, ehe er ihn auf der Sülztalstraße angefahren, auf die Motorhaube aufgeladen und vom Unfallort geflüchtet sein soll. Der Kawasaki-Fahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Ein aufmerksamer Zeuge (43) verfolgte das Auto und alarmierte die Polizei. Streifenbeamte kontrollierten den 49-Jährigen und stellten sein Auto und den Führerschein sicher.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stufte die Staatsanwaltschaft das zunächst als Verkehrsdelikt geführte Verfahren als versuchtes Tötungsdelikt ein. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Am 10. Juli nahmen Ermittler den 49-Jährigen an seinem Wohnort im Rhein-Sieg-Kreis fest. Anschließend wurde der Beschuldigte aufgrund eines seitens des Gerichts erlassenen Haftbefehls in Untersuchungshaft verbracht, wo er sich seitdem befindet.

Die Ermittlungen werden vom Kriminalkommissariat 11 geführt. Die Polizei sucht weiterhin dringend Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder über Handyvideos des Geschehens verfügen. Hinweise nimmt die Polizei Köln unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ja/ts)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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