Polizei Köln

POL-K: 260727-1-K Größerer Polizeieinsatz in Deutz - Polizei sucht Zeugen und weiteres Foto- und Videomaterial

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 5 vom 24. Juli 2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6321094

Nach einer Auseinandersetzung an der Alfred-Schütte-Allee in Köln-Deutz am vergangenen Freitag (24. Juli) sucht die Polizei Köln nach weiteren Zeugen, welche die Tat gefilmt oder fotografiert haben. Um mehr über den Ursprung der Auseinandersetzung und die Hintergründe zu erfahren, setzen die Ermittlerinnen und Ermittler darauf, dass am Tat-Abend viele Menschen an den Poller Wiesen und am Rheinufer unterwegs waren und sich noch nicht alle potenziellen Augenzeugen bei der Polizei gemeldet haben.

Fünf Menschen waren teils schwer verletzt an dem Abend in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Inzwischen sind alle außer Lebensgefahr und derzeit stabil.

Zeugen, die Hinweise oder Aufnahmen zum Tatgeschehen beitragen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 zu melden. (cr/ts)

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