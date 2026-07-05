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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrssicherheitstag der Polizeiinspektion Wittlich - Fit auf dem (E)-Bike am 05.07.2026

POL-PDWIL: Verkehrssicherheitstag der Polizeiinspektion Wittlich - Fit auf dem (E)-Bike am 05.07.2026
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Wittlich (ots)

Am 05.07.2026 zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr hatte die Polizeiinspektion Wittlich interessierte Bürgerinnen und Bürger im Alter 65+ zum Thema "sicheres Radfahren" in das WILàvie in Wittlich eingeladen.

Neben den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten unserer Dienststelle und des Beratungszentrums des Polizeipräsidiums Trier, welche an diesem Tag mit Rat und Tat zur Seite standen und interessante Vorträge rund um die wichtigsten Verkehrsregeln und die Sicherheit auf dem Rad hielten, unterstützte die Verkehrswacht Vulkaneifel e.V. die Veranstaltung.

Hier gab es technisch versierte Hinweise sowie fachkundige Ratschläge zum Umgang mit den Rädern. Zudem bestand die Möglichkeit unter fachkundiger Anleitung und dem ein oder anderen guten Hinweis einen Fahrparcour zu bestreiten.

Knapp 20 interessierte Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer folgten unserer Einladung. Es war ein kurzweiliger und sehr interessanter Austausch.

Wir bedanken uns für das Interesse an unserer Veranstaltung.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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