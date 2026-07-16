POL-K: 260716-2-K/SU/BAB Nachtrag: Sechsjähriges Mädchen nach schwerem Verkehrsunfall auf Bundesautobahn 61 verstorben
Köln (ots)
Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 2 vom 5. Juli 2026
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6308329
Staatsanwaltschaft Bonn und Polizei Köln geben bekannt:
Nach dem schweren Verkehrsunfall in der Nacht zu Sonntag (5. Juli) auf der Bundesautobahn 61 zwischen den Anschlussstellen Miel und Rheinbach ist die sechsjährige Tochter der verunfallten Familie am Mittwoch (15. Juli) in einer Klinik ihren schweren Verletzungen erlegen.
Das Mädchen war unmittelbar nach dem Unfall notoperiert worden und befand sich seitdem in intensivmedizinischer Behandlung.
Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats zur weiterhin ungeklärten Unfallursache dauern an. (as/ts)
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