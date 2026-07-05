Polizei Köln

POL-K: 260705-2-K/SU/BAB Schwerer Verkehrsunfall auf Bundesautobahn 61 - Vierköpfige Familie im Krankenhaus

Köln (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 61 zwischen den Anschlussstellen Miel und Rheinbach ist in der Nacht zu Sonntag (5. Juli) eine vierköpfige Familie verletzt worden.

Der 38 Jahre alte Fahrer, seine 36-jährige Beifahrerin sowie die fünf und sechs Jahre alten Kinder auf der Rückbank wurden stationär in Krankenhäuser aufgenommen. Die sechsjährige Tochter musste notoperiert werden und liegt auf der Intensivstation.

Gegen 00.40 Uhr kam der graue VW Sharan in Fahrtrichtung Koblenz aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach die Schutzplanke. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (as/al)

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