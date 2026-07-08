Polizei Köln

POL-K: 260708-1-K Fakeshops bei Online-Kauf von Klimaanlagen: Polizei warnt vor Betrugsfällen im Internet

Köln (ots)

Bei hohen Temperaturen steigt die Nachfrage nach günstigen Klimaanlagen im Internet. Das nutzen zunehmend Betrüger aus: Allein seit Montag (29. Juni) sind bei der Polizei Köln etwa zehn Anzeigen pro Tag eingegangen, weil entweder keine Ware geliefert wurde oder minderwertige Produkte angekommen sind.

So schilderte zum Beispiel ein 52-jährger Mann aus Köln-Sülz den Ermittlern, der online eine Klimaanlage bestellt hatte. Der Webshop habe einen professionellen Eindruck auf ihn gemacht. Das Gerät ist allerdings nie bei ihm eingetroffen. Die Polizei prüft jetzt, ob der Webshop gefälscht war.

Die betrügerischen Internetseiten wirken auf den ersten Blick oft professionell, viele imitieren bekannte Marken oder Händler. Häufig locken sie mit niedrigen Preisen. Dabei besteht die Gefahr, dass eingegebene personenbezogene Daten auch missbräuchlich verwendet werden - bis hin zum Identitätsdiebstahl.

Nach der Hitzewelle ist vor der Hitzewelle - vor diesem Hintergrund empfiehlt die Polizei Verbraucherinnen und Verbrauchern, auch beim Kauf von Klimageräten besonders vorsichtig zu sein, wenn Angebote im Internet deutlich unter dem üblichen Marktpreis liegen.

Im Verdachts- oder Schadensfall gilt:

- Prüfung der Shop-URL sowie Nutzung von Warn- und Prüfseiten zu möglichen Betrugsfällen - Sicherung aller Belege (Screenshots, E-Mails, Bestellbestätigungen) - Unverzügliche Kontaktaufnahme mit der Bank oder dem Zahlungsdienstleister zur Prüfung einer Rückbuchung - Strafanzeige bei der Polizei - Änderung von Zugangsdaten, sofern diese im Bestellprozess eingegeben wurden

Verbraucherinnen und Verbraucher werden zudem dazu aufgerufen, verdächtige Online-Angebote kritisch zu hinterfragen und entsprechende Warnhinweise im eigenen Umfeld weiterzugeben. (ja/ts)

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