Polizei Köln

POL-K: 260706-3-K Gemeinsamer Präventionsabend von Stadt und Polizei Köln zu "Risiken im Netz - Fake News, Cybercrime & Co." - Teilnahme kostenlos

Köln (ots)

Das kommunale Medienzentrum der Stadt Köln lädt gemeinsam mit der Polizei Köln zu einem kostenlosen Präventionsabend zum Thema "Risiken im Netz - Fake News, Cybercrime & Co." ein. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 8. Juli 2026, von 18 bis 20 Uhr in der Gemeinschaftsgrundschule Westerwaldstraße in Köln-Humboldt/Gremberg (Westerwaldstraße 90) statt.

Im Mittelpunkt des Abends stehen aktuelle Herausforderungen der digitalen Medienwelt sowie deren Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche. Der Cybercrime-Spezialist Eric Dieden informiert über aktuelle Entwicklungen im Bereich Cybercrime, Online-Betrug und Datensicherheit und gibt praxisnahe Hinweise zum Schutz vor digitalen Gefahren. Ergänzend erläutert die Journalistin und Fake-News-Expertin Insa Backe die Funktionsweise von Fake News und sozialen Medien. Darüber hinaus vermittelt sie alltagstaugliche Strategien, wie Eltern und Erziehungsberechtigte diese Themen gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen aufgreifen und deren Medienkompetenz stärken können.

Bereits am Vormittag gestalten die Referenten einen Workshop mit den Viertklässlern der Gemeinschaftsgrundschule Westerwaldstraße. Die dabei behandelten Inhalte und gewonnenen Erkenntnisse werden am Abend vorgestellt und gemeinsam mit den Teilnehmenden diskutiert. Besonders eingeladen sind die Erziehungsberechtigten der am Workshop teilnehmenden Kinder. Darüber hinaus richtet sich die Veranstaltung an alle Interessierten, die sich über digitale Risiken informieren und ihre Medienkompetenz erweitern möchten.

Anmelden können Sie sich unter folgendem Link: https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/freizeit-natur-sport/veranstaltungskalender/praeventionsabend-risiken-im-netz-fake-news-cybercrime-co-1 (ja/ts)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell