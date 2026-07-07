Polizei Köln

POL-K: 260707-1-K Fußgänger (31) in Köln-Rondorf von VW Golf erfasst - Fahrer flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Das Verkehrskommissariat der Polizei Köln sucht den Fahrer eines schwarzen VW Golf, der am Montagnachmittag (6. Juli) in Köln-Rondorf einen 31 Jahre alten Fußgänger beim Überqueren der Immendorfer Straße erfasst hat und anschließend in Richtung Godorfer Hauptstraße geflüchtet ist.

Nach bisherigen Ermittlungen war der 31-Jährige gegen 15.30 Uhr an der Bushaltestelle "Köln Friedhof" aus der Buslinie 135 ausgestiegen. Hinter dem haltenden Linienbus überquerte er die Immendorfer Straße. Auf der Fahrbahn erfasste ihn der aus Richtung Meschenich kommende VW Golf mit der rechten Fahrzeugfront. Der Fußgänger erlitt Verletzungen am linken Arm und Bein.

Er konnte sich lediglich an die ersten Buchstaben des Kennzeichens ("K-A") erinnern. Weitere Angaben zum Fahrer oder dem Fahrzeug liegen derzeit nicht vor.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen, dem flüchtigen schwarzen VW Golf oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei Köln zu melden. (cb/ts)

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