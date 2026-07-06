Polizei Köln

POL-K: 260706-2-K Handtaschenraub in Kalk - Tatverdächtige in Haft

Köln (ots)

Polizisten haben am Samstagabend (4. Juli) eine 24-Jährige festgenommen, die in kurzer Zeit zwei Frauen in Köln-Kalk die Handtaschen geraubt haben soll.

Ein 37 Jahre alter Mann hatte gegen 18.20 Uhr Hilferufe in der Vereinsstraße gehört und aus seiner Wohnung heraus gesehen, wie die Tatverdächtige einer Seniorin (91) die Handtasche entriss. Der 37-Jährige lief der Täterin hinterher und alarmierte die Polizei.

Noch bevor die Beamten eintrafen, beobachtete der 37-Jährige, wie die 24-Jährige einer weiteren Frau (70) die Handtasche entriss und flüchtete.

Eine Streifenwagenbesatzung nahm die Tatverdächtige nur wenig später dank der Mithilfe und Verfolgung des Zeugen fest. Beide Frauen erhielten ihre Handtaschen nach dem Einsatz zurück.

Ein Richter schickte die Festgenommene, die im Bundesgebiet keinen festen Wohnsitz hat, in Haft. (bg/ts)

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