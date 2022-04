POL-K: 20406-2-K Drogenkoffer nach Fahrt mit E-Scooter sichergestellt

Köln (ots) - Die Polizei Köln fahndet nach drei jungen Männern, die am Montagabend (4. April) versucht haben sollen, einen Taxifahrer (61) nach der Fahrt zu berauben. Nach ersten Ermittlungen sollen die etwa 15 bis 20 Jahre alten Tatverdächtigen an der Bonner Straße in Köln-Bayenthal in das Auto eingestiegen sein. Am Ende der Fahrt habe man den 61-Jährigen gegen 22 Uhr an der Kreuzung Alte Brühler Straße/Alte ...

