Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Reihenhaus

Jülich (ots)

Am Mittwoch war ein unbekannter Einbrecher in Jülich erfolgreich.

Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich in der Zeit von 07:00 Uhr bis 21:00 Uhr Zutritt zu dem Haus in der Wolfshovener Straße. Hierzu gelangte er über den Garten zu dem rückwärtigen Bereich des Hauses. Dort kletterte er offensichtlich auf den Balkon, hebelte zunächst die Balkontür spaltbreit auf und griff anschließend hindurch um ein Fenster zu öffnen. Durch das Fenster gelangte der Einbrecher zunächst in das Obergeschoss des Hauses. Nachdem er dort alle Räumlichkeiten gründlich durchsucht hatte, machte er im Erdgeschoss weiter. Mit seiner Beute, die aus Schmuck im Wert von einer noch nicht bezifferten Summe besteht, verließ er über die Terrassentür im Erdgeschoss das Wohnhaus. Sollten Sie in dem genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, so bittet die Polizei darum, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

