Polizei Köln

POL-K: 220130-3-K Polizisten nehmen polizeibekannten Taschendieb erneut fest

Köln (ots)

Nur wenige Tage nach seiner letzten Tat (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5131061 [presseportal.de] ) haben Polizisten am Samstagnachmittag (29. Januar) erneut einen aus Algerien stammenden Mann (24) am Neumarkt festgenommen. Zivilpolizisten der Bundespolizei war der 24-Jährige gegen 14.30 Uhr im Kölner Hauptbahnhof beim Ausspähen von potenziellen Taschendiebstahlsopfern aufgefallen. Sie beobachteten ihn und folgten ihm vom Hauptbahnhof zum Neumarkt. Dort soll er sich auffällig zwischen haltenden Fahrzeugen durchgeschlängelt und nach möglichen Opfern Ausschau gehalten haben. Einem in einem Pkw sitzenden Mann, der das Fenster geöffnet hatte, soll der Tatverdächtige die Uhr vom heraushängenden Arm gerissen haben und im Anschluss in Richtung Thieboldsgasse geflüchtet sein. In Zusammenarbeit mit einer zufällig vorbeikommenden Polizeistreife der Polizei Köln nahmen die Beamten den Mann noch in Tatortnähe fest. Die Uhr fanden die Beamten unter einem geparkten Pkw. Der Algerier soll einem Haftrichter vorgeführt werden. (jk/rr)

