POL-K: 210809-4-K Zeugensuche nach Unfall am Fußgängerüberweg

Köln (ots)

Am Samstagmorgen (7. August) ist ein Radfahrer (80) auf der Venloer Straße in Köln-Ehrenfeld von einem stadtauswärts fahrenden schwarzen Golf (Fahrerin: 30) erfasst und schwer verletzt worden. Nach aktuellem Ermittlungsstand war der 80-Jährige gegen 10.15 Uhr in Höhe des Fußgängerüberwegs am Alpener Platz vom Radweg auf die Fahrbahn gefahren.

Das Verkehrskommissariat 2 sucht nach mehreren Ersthelfern, die am Unfallort angegeben haben, lediglich "Knallzeugen" zu sein. Gleichwohl sind deren Angaben zur Rekonstruktion des folgenschweren Unfalls von Bedeutung. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cs/rr)

