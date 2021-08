Polizei Köln

POL-K: 210809-1-K/BAB Unfallflucht auf Autobahn 44 - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach dem Fahrer eines schwarzen BMW-Kombi mit Aachener Kennzeichen, der am Montagabend (2. August), auf der Bundesautobahn 44 die Fahrerin eines Nissan mehrfach ausgebremst und bei Jülich vom Überholstreifen in die Betonschrammwand gedrängt haben soll. Die 37 Jahre alte Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, der BMW-Fahrer flüchtete. Der Vorfall ereignete sich gegen 18.40 Uhr kurz hinter der Raststätte Ruraue in Fahrtrichtung Aachen.

Der Gesuchte soll schwarze kurze Haare und einen Vollbart haben und dunkle Oberbekleidung getragen haben. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 4 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/de)

