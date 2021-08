Polizei Köln

POL-K: 210807-1-K Festnahme nach Tötungsdelikt auf der Zülpicher Straße

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 31. Juli - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4982575 [presseportal.de]

sowie vom 1. August - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4983043 [presseportal.de]

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach der Entlassung des zunächst festgenommenen 16-Jährigen haben Fahnder der Kripo Köln am Samstagnachmittag (7. August) in einer Wohnung im Ortsteil Nippes seinen 17 Jahre alten Cousin festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, in der Nacht vom 30./31. Juli auf der Zülpicher Straße einen 18-Jährigen durch einen Messerstich getötet zu haben.

Der dringende Tatverdacht gegen den ursprünglich Festgenommenen hatte sich im Zuge der Ermittlungen nicht mehr halten lassen. Er war daraufhin gestern (6. August) auf Antrag der Staatsanwaltschaft aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Inzwischen hatten sich jedoch die Verdachtsmomente gegen den 17-Jährigen so verdichtet, dass die Staatsanwaltschaft gegen ihn einen Haftbefehl erwirkte.

Mit weiteren Informationen zum Sachstand ist nicht vor Montag (9. August) zu rechnen. Die Ermittlungen dauern an. (cg/de)

