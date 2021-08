Polizei Köln

POL-K: 210809-3-Lev Bedrohung mit Gaspistole - Polizei findet weitere Waffen in Wohnung

Köln (ots)

Nach einer Bedrohung mit einer Gaspistole in Leverkusen-Steinbüchel hat Polizei Köln in der Wohnung eines Leverkuseners (66) am Sonntagnachmittag (8. August) zwei halbautomatische Pistolen sowie Pfefferspray sichergestellt. Der Mann soll während eines Streites mit einem 60-Jährigen die Schreckschusswaffe aus seiner Jacke gezogen und diese vorgezeigt haben. Alarmierte Polizisten trafen den Tatverdächtigen in der Brandenburger Straße an, nahmen ihn widerstandlos fest und stellten die Gaspistole sowie ein mitgeführtes Pfefferspray sicher. Vorrausgegangen war ein Beziehungsstreit zwischen dem 60-Jährigen und seiner ehemaligen Lebensgefährtin (56), zu dem der 66-Jährige von der Frau hinzugerufen worden war.

Nach Abschluss der Durchsuchung sowie der Vernehmung haben die Polizisten den 66-Jährigen entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung und Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt. Darüber hinaus wird geprüft, ob der 66-Jährige weiterhin die Geeignetheit für einen kleinen Waffenscheins besitzt. (ph/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell