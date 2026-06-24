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FW Xanten: Feuerwehr Xanten stärkt Einsatzfähigkeit mit zwei neuen Mannschaftstransportfahrzeugen

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Xanten (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Xanten hat zwei neue Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) in Dienst gestellt. Die Fahrzeuge werden künftig bei den Einheiten Mitte und Lüttingen eingesetzt und ergänzen den bestehenden Fuhrpark der Feuerwehr.

Die Entscheidung zur Beschaffung wurde bereits vor der aktuellen Haushaltssituation auf Grundlage der damaligen Bedarfsplanung getroffen. Nach sorgfältiger Prüfung wurde die Investition umgesetzt, da Mannschaftstransportfahrzeuge heute eine wichtige Rolle für die Leistungsfähigkeit moderner Feuerwehren einnehmen und zur Erfüllung ihrer vielfältigen Aufgaben beitragen.

"Gerade in finanziell herausfordernden Zeiten ist es wichtig, Investitionen nachvollziehbar einzuordnen. Die Beschaffung dieser Fahrzeuge wurde bereits vor längerer Zeit auf Basis einer fachlichen Bedarfsplanung beschlossen. Sie dient nicht dem Ausbau von Komfort, sondern der Sicherstellung einer leistungsfähigen Gefahrenabwehr für die Menschen in unserer Stadt. Sicherheit, Katastrophenschutz und die Unterstützung unserer ehrenamtlichen Einsatzkräfte gehören zu den zentralen Aufgaben einer Kommune", betont Bürgermeister Rafael Zur.

Die Freiwillige Feuerwehr Xanten übernimmt für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt eine zentrale Aufgabe in der Gefahrenabwehr. Neben der klassischen Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung wirkt sie auch im Katastrophenschutz und im Zivilschutz mit. Die Anforderungen an die Einsatzkräfte wachsen dabei stetig - von Unwetterlagen über großflächige Stromausfälle bis hin zu besonderen Schadensereignissen. Um diesen Herausforderungen auch künftig zuverlässig begegnen zu können, sind leistungsfähige und bedarfsgerechte Einsatzmittel erforderlich.

Die neuen Mannschaftstransportfahrzeuge dienen insbesondere dem Transport von Einsatzkräften, der Durchführung von Ausbildungs- und Übungsdiensten, der Unterstützung der Jugend- und Kinderfeuerwehr sowie logistischen Aufgaben im Einsatzfall. Sie ermöglichen eine flexible Beförderung von Einsatzkräften und entlasten gleichzeitig die eigentlichen Einsatzfahrzeuge, sodass diese für ihre Kernaufgaben verfügbar bleiben.

Ein Fahrzeug übernimmt darüber hinaus eine zusätzliche Funktion als Führungsfahrzeug für die neu gegründete Kreisbereitschaft. Diese wurde eingerichtet, um bei größeren Schadenslagen oder besonderen Einsatzsituationen eine schnelle und koordinierte Unterstützung zwischen den Kommunen des Kreises zu ermöglichen. Damit werden die bestehenden Strukturen der überörtlichen Hilfe sinnvoll ergänzt und die Handlungsfähigkeit auf Kreisebene gestärkt.

Mit der Indienststellung der Fahrzeuge investiert die Stadt Xanten nicht nur in moderne Technik, sondern vor allem in die Sicherheit ihrer Bürgerinnen und Bürger. Gleichzeitig werden die Rahmenbedingungen für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte verbessert, die rund um die Uhr einen unverzichtbaren Beitrag für die Gemeinschaft leisten.

Die neuen Mannschaftstransportfahrzeuge tragen dazu bei, dass die Freiwillige Feuerwehr Xanten auch künftig ihre Aufgaben in der Gefahrenabwehr sowie im Katastrophen- und Zivilschutz zuverlässig erfüllen kann - vor Ort in Xanten und im Rahmen der Zusammenarbeit mit benachbarten Kommunen.

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