Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Löhne schwarz ausgezahlt - Sozialabgaben hinterzogen Finanzkontrolle Schwarzarbeit überführt Betrüger

Regensburg (ots)

Dank der Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Regensburg, Dienstort Weiden, konnte einem Gastronomen aus dem Raum Weiden nachgewiesen werden, über einen Zeitraum von etwa fünf Jahren circa 53.000 Euro an Sozialabgaben hinterzogen zu haben.

Der Geschäftsmann unterließ es in insgesamt 55 Fällen, die in seinem Betrieb angestellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen voll umfänglich bei den zuständigen Sozialversicherungsträgern anzumelden. Stattdessen zahlte er seinen Angestellten die Löhne immer wieder schwarz aus und meldete den Sozialversicherungsstellen somit einen geringeren Lohn. Dieser verringerte Lohn diente wiederum als Grundlage für die Berechnung der Kranken-, Renten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge. Das Amtsgericht Regensburg verurteilte den Gastronomen daher zu einer Geldstrafe in Höhe von 250 Tagessätzen zu jeweils 80,00 EUR.

Zusatzinformation:

