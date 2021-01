HZA-GI: Neues Werbefahrzeug beim Zoll im Einsatz

Hauptzollamt Gießen

Mit einem neuen Werbefahrzeug wirbt das Hauptzollamt Gießen für eine Karriere beim Zoll. Das Fahrzeug ist vollständig mit einer aufmerksamkeitsstarken, "lauten" Gestaltung mit illustrativ collagierten Elementen aus der Welt des Zolls gestaltet. Die Grafiken sollen mit einer jugendlichen Bildsprache unterschiedliche Karrieremöglichkeiten beim Zoll aufzeigen und die Zielgruppe in den Mittelpunkt stellen.

"Mit dem Slogan "Du im Team für mehr Gerechtigkeit in Deutschland" und der auffälligen Gestaltung wollen wir insbesondere junge Menschen ansprechen, sich für die vielfältigen Aufgaben die der Zoll hat zu interessieren und sich für eine Ausbildung in einem der ältesten Berufe zu bewerben", so Leitender Regierungsdirektor Johannes Weishaupt der Leiter des Hauptzollamtes Gießen.

Das Fahrzeug wird durch die Stabsstelle Kommunikation im Rahmen einer bundesweiten Nachwuchswerbekampagne des Zolls im Bezirk des Hauptzollamtes Gießen eingesetzt, der Nord-, Ost- und Mittelhessen mit sieben Standorten umfasst. Schulen, Veranstaltungen oder Ausbildungsmessen sind vorgesehene Einsatzorte für den VW-Bus, sobald die Pandemie dies wieder zulässt. "Wer an einer Ausbildung beim Zoll interessiert ist, kann sich aber auch jetzt gerne und jederzeit telefonisch oder per E-Mail bei uns informieren", so Michael Bender von der Stabsstelle Kommunikation des Hauptzollamtes. Dazu stehen folgende Kontakte zur Verfügung: Tel.: 0641/9484-121, 0641/9484-432, 0641/9484-315. E-Mail: presse.hza-giessen@zoll.bund.de oder bewerbungsanfragen.HZA-giessen@zoll.bund.de. Darüber hinaus gibt es Informationen auch unter www.zoll-karriere.de.

Das Hauptzollamt hat im letzten Jahr 43 Auszubildende eingestellt. In diesem Jahr werden es voraussichtlich 60 werden. Bundesweit hat der Zoll im vergangenen Jahr 2.200 Auszubilden-de für die eingestellt. Angeboten werden ein duales Studium für den gehobenen- und eine Zollausbildung für den mittleren Beamtendienst. Die Bewerbungsfrist endet für die Einstellung am 01.08.2022 endet am 15.09.2021.

