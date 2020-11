Hauptzollamt Gießen

HZA-GI: Zoll nimmt Bauarbeiter auf Baustelle in Fulda fest

GießenGießen (ots)

Bei der Kontrolle von mehreren Baustellen in Kreis Fulda haben Bedienstete der Fuldaer Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamtes Gießen am Dienstag einen Bauarbei-ter festgenommen. Bei den verdachtsunabhängigen Kontrollen wurden insgesamt 24 Arbeiter auf vier Bauvorha-ben überprüft.

Beim Umbau eines Büro- und Geschäftsgebäudes ging den Schwarzarbeitsfahndern in Fulda ein Georgier ins Netz, die auf dem Bau Trockenbau beschäftigt waren. Er arbeitete gemeinsam mit sieben anderen Arbeitern für eine Firma aus Berlin. Während bei seinen Kollegen alles ordnungsgemäß war, besaß er keinen erforderlichen Aufenthaltstitel oder eine Arbeitsgenehmigung für die Arbeit in Deutschland. Der 28-jährige wurden wegen Verdachts der illega-len Einreise und des illegalen Aufenthalts vorläufig festgenommen. Die Ausländerbehörde Fulda verfügte am Folgetag die Ausweisung des Mannes und behielt seinen Pass ein. Auffällig erschienen den Kontrolleuren die niedrigen Angaben der Arbeiter zu ihren Löhnen. Hier erfolgen weitergehende Sichtungen der Geschäftsunterlagen, um die Einhaltung der Mindestlohnbestimmungen zu überprüfen.

