HZA-EF: Startschuss zum Ausbildungs- und Studienbeginn beim Hauptzollamt Erfurt

60 Nachwuchskräfte beginnen heute ihre Ausbildung im mittleren und ihr duales Studium im gehobenen Dienst beim Hauptzollamt Erfurt. In einer Feierstunde begrüßte Siegfried Klöble, Leiter des Hauptzollamtes Erfurt, in diesem Jahr 33 Frauen und 27 Männer zu ihrem Dienstbeginn und wünschte ihnen für ihre Ausbildung viel Erfolg. In seiner Rede hob er die Bedeutung der Aufgaben, die die über 44.000 Zöllnerinnen und Zöllner bundesweit in den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen tagtäglich zu erfüllen haben, hervor. Danach legten die neuen Zöllnerinnen und Zöllner im feierlichen Ambiente des Augustiner Klosters Erfurt ihren Diensteid ab.

Zusatzinformation:

Interessentinnen und Interessenten an einer Ausbildung im mittleren Dienst oder an einem dualen Studium für den gehobenen Dienst können sich noch bis zum 15. September 2021 beim Hauptzollamt Erfurt oder einem anderen Hauptzollamt bundesweit bewerben. Der nächste Ausbildungsstart ist am 1. August 2022. Mit der Einstellung beim Zoll erwarten die Auszubildenden nicht nur viele spannende und abwechslungsreiche Aufgaben, sondern auch ein sicherer Arbeitsplatz, an dem sie u.a. für Steuereinnahmen und Verbraucherschutz sorgen sowie zur Stabilisierung der Sozialsysteme beitragen. Weitere Informationen zur Bewerbung, Einstellung und Ausbildung beim Zoll bieten wir im Internet unter www.zoll-karriere.de sowie auf den Social Media Seiten der Bundeszollverwaltung www.facebook.com/zoll.karriere www.instagram.com/zoll.karriere

