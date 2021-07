Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Zoll prüft das Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe in Thüringen und Südwestsachsen

Erfurt (ots)

Im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktprüfung führten in Thüringen und Südwestsachsen mehr als 75 Zöllnerinnen und Zöllner am heutigen Tag Kontrollen nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz im Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe durch.

Die Beschäftigten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Erfurt prüften die Arbeitsbedingungen von 418 Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen (291 in Thüringen und 127 in Südwestsachsen) und daneben insgesamt 78 Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen (46 in Thüringen und 32 in Südwestsachen). Insgesamt konnten 39 Unregelmäßigkeiten (28 in Thüringen und 11 in Südwestsachsen), die nunmehr weiter geprüft werden müssen, festgestellt werden. Im Mittelpunkt der Prüfungen stand u.a. die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Meldepflichten, die Einhaltung der Arbeitsbedingungen nach dem Mindestlohngesetz, die illegale Beschäftigung von Ausländern sowie die Prüfung von Scheinselbstständigkeiten.

In 10 Fällen (4 in Thüringen und 6 in Südwestsachsen) konnten Anhaltspunkte zu Verstößen gegen das Mindestlohngesetz festgestellt werden. In 4 Fällen (3 in Thüringen und einer in Südwestsachsen) stießen die Beamten auf Hinweise, dass Sozialleistungen zu Unrecht bezogen werden.

Bei der Kontrolle eines Fahrzeugs mit deutscher Zulassung auf der Raststätte Auerswalder Blick Nord auf der A 4 Fahrtrichtung Frankfurt am Main ergaben die Prüfungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Hinweise auf einen illegalen Aufenthalt und Urkundenfälschung.

Zusatzinformation:

Der Zuständigkeitsbereich des Hauptzollamtes Erfurt erstreckt sich über den Freistaat Thüringen und Südwestsachsen (Vogtlandkreis, Erzgebirgskreis, Landkreis Zwickau, Teile des Landkreises Mittelsachsen und der Stadt Chemnitz).

