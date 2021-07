Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Umzug des Zollamtes von Hirschfeld nach Reichenbach/Vogtland -Zollamt Reichenbach eröffnet am 19. Juli 2021-

Erfurt/Hirschfeld/Reichenbach (ots)

Das Zollamt Hirschfeld wird am 16 Juli nach Reichenbach/Vogtland ziehen und ab dem 19. Juli den Dienstbetrieb in der neuen Liegenschaft in 08468 Reichenbach/Vogtland Friedensstraße 64 als Zollamt Reichenbach aufnehmen. Der Dienstbetrieb des Zollamtes wird am 16. Juli noch in der jetzigen Liegenschaft in 08144 Hirschfeld Lengenfelder Straße 6 aufrechterhalten und erst nach Dienstende dort eingestellt. Ab Montag, den 19. Juli, wird der Dienstbetrieb im neuen Zollamt in Reichenbach aufgenommen. Das Zollamt Reichenbach wird montags bis donnerstags von 7 - 15:30 Uhr und freitags von 7 bis 14:30 Uhr geöffnet und telefonisch unter der neuen Rufnummer 03765 38622 - 0 erreichbar sein. "Mit dem Umzug werden die Bediensteten in ein modernes Zollamt ziehen, das für die Wirtschaftsbeteiligten sowie die Bürgerinnen und Bürger, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, gut zu erreichen und vor allem barrierefrei ist", teilte ein Sprecher des Hauptzollamtes Erfurt mit.

