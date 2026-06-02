Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Zoll fertigt Kameratechnik für Fußball-WM ab/Die Technik dient zur Live-Übertragung der Spiele

Düsseldorf (ots)

Kameratechnik im Wert von über 30.000 Euro fertigten Zöllnerinnen und Zöllner des Zollamts Düsseldorf Reisholz am 29.5.2026 zur Ausfuhr ab. Die Kameratechnik dient zur Live-Übertragung aller Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie des Halbfinal- und Finalspiels der Fußballweltmeisterschaft.

Im Rahmen der Zollbehandlung soll sichergestellt werden, dass die gesamte Kameratechnik Deutschland nur vorübergehend verlässt, da nur unter dieser Voraussetzung bei der Wiedereinfuhr die wertvolle Technik nicht verzollt werden muss. Um sicherzustellen, dass genau dieselbe Ware wieder zurückkommt, notiert der Zoll die exakte Produktbezeichnung, Seriennummern, fertigt ggfs. Fotos und lässt sich die ursprünglichen Kaufbelege vorlegen.

Dieses Verfahren ist, in einer vereinfachten Form, grundsätzlich auch für Reisende von Bedeutung. Nehmen Urlauber z. B. wertvolle persönliche Gegenstände mit ins Ausland (z. B. Notebooks, teure Uhren, Kameras usw.), empfiehlt es sich, bei der Rückkehr Nachweise vorzulegen, damit keine Zweifel über die Herkunft der Ware bestehen. Dies kann z. B. eine Rechnung sein, aus der die genaue Produktbezeichnung hervorgeht. Hat der Zoll Zweifel, dass die Waren ursprünglich in Deutschland gekauft wurden, fallen unter Umständen Abgaben an.

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