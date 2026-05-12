Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Jahresergebnis 2025 des Hauptzollamts Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Das Hauptzollamt (HZA) Düsseldorf nahm 2025 insgesamt 1,58 Milliarden Euro ein (2024: 1,53 Mrd. EUR). Zu dieser Bilanz trugen die 772 Beschäftigten des HZA mit den Düsseldorfer Zollämtern Flughafen, Nord, Reisholz und dem Zollamt Wuppertal bei.

Der Geschäftsbereich des HZA umfasst die Städte Düsseldorf, Wuppertal, Remscheid, Solingen und den gesamten Kreis Mettmann. Das HZA Düsseldorf betreut damit eine Fläche von knapp 1.000 km2 mit insgesamt 1,75 Millionen Einwohnern.

I. Erhebung von Abgaben

Die insgesamt 1,58 Milliarden Euro Einnahmen des HZA verteilen sich auf:

- Zölle: 74,75 Millionen Euro (2024: 78,51 Mio. EUR) - Einfuhrumsatzsteuer: 0,95 Milliarden Euro (2024: 0,89 Mrd. EUR) - Verbrauchsteuern: 499,99 Millionen Euro (2024: 502,25 Mio. EUR) - Luftverkehrssteuer: 55,86 Millionen Euro (2024: 52,28 Mio. EUR).

Die Zollämter fertigten insgesamt 177.194 Ein- (2024: 282.608) und 520.941 Ausfuhren (2024: 534.968) ab. Außerdem fertigten sie über 6.009 Paketsendungen (2024: 6.621) ab. In 123 Fällen (2024: 117) zogen die Zöllnerinnen und Zöllner der Zollämter gefälschte Waren aus dem Verkehr und mussten in 188 Fällen (2024: 213) die Einfuhr von Waren, die nicht den Produktsicherheitsvorschriften entsprachen, verweigern.

II. Kontrolleinheit Reiseverkehr am Düsseldorfer Flughafen

Die Zöllnerinnen und Zöllner leiteten am Düsseldorfer Flughafen 2025 2.005 Straf- und Bußgeldverfahren (2024: 2.040) ein. Außerdem stellten sie unter anderem 15.940 Gramm Heroin (2024: 2 Gramm) und 594.300 Gramm Marihuana (2024: 63.914 Gramm) sicher. Die Drogen haben einen Schwarzmarktwert von über 6.640.000 Euro.

Weitere Aufgriffe:

- Zigaretten: 1.444.951 Stück (2024: 682.416 St.) - Rauchtabak: 484,78 kg (2024: 450,67 kg) - Waffen: 103 Stück (hauptsächlich Messer, Schlagringe, Wurfsterne, Schlagstöcke u. Elektroschocker) (2024: 95 St.) - Goldschmuck: 45,6 kg (Wert: Ca. 5,50 Millionen Euro) (2024: 30,37 kg) - Arzneimittel: 325 Aufgriffe (2024: 382) - Artenschutzverstöße: 55 Fälle (2024: 43)

In 339 Fällen (2024: 468) leitete der Zoll Bußgeldverfahren wegen nicht angemeldeter Barmittel in einer Gesamthöhe von 5,69 Millionen Euro (2024: 7,44 Mio. EUR) ein. Davon wurden 0,97 Millionen Euro (2024: 0,79 Mio. EUR) noch vor Ort vorläufig sichergestellt.

Hintergrund:

Seit dem 15. Juni 2007 müssen Drittlandreisende ihre mitgebrachten Zahlungsmittel ab einem Gesamtwert von 10.000 Euro unaufgefordert schriftlich anmelden. Mit ihren Kontrollen tragen Zöllnerinnen und Zöllner dazu bei, illegale Geldbewegungen über die Außengrenzen der EU hinweg aufzudecken und letztlich zu unterbinden, um dadurch Geldwäsche, Finanzierung von Terrorismus und Kriminalität zu bekämpfen.

III. Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung

Die Kolleginnen und Kollegen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Düsseldorf führten 2025 insgesamt 681 Arbeitgeberüberprüfungen (2024: 481) durch. Dabei deckten sie eine Schadenssumme in Höhe von 9,62 Millionen Euro (2024: 11,90 Mio. EUR) nicht entrichteter Sozialversicherungsleistungen auf. In der Folge leitete der Zoll 2.769 Straf- (2024: 2.106) und 1.190 Ordnungswidrigkeitsverfahren (2024: 973) ein. Die Summe der Geldbußen belief sich auf 567.622 Euro (2023: 429.317 EUR), die Summe der Geldstrafen auf 940.790 Euro (2024: 723.305 EUR). Die Summe der erwirkten Freiheitsstrafen beläuft sich auf 13 Jahre (2024: 16,6 Jahre).

IV. Vollstreckung durch den Zoll

Die Vollstreckungsstelle des HZA Düsseldorf vollstreckt nicht nur eigene Forderungen des Hauptzollamts, sondern auch die Forderungen mehrerer bundesunmittelbarer Körperschaften, insbesondere Krankenkassen und Sozialversicherungen. Insgesamt bearbeiteten die Zöllnerinnen und Zöllner 2025 202.355 Vollstreckungsfälle (2024: 179.016) und haben dadurch 112,78 Millionen Euro (2024: 73,20 Mio. EUR) beigetrieben.

V. Prüfungsdienst des Zolls

Das Hauptzollamt Düsseldorf führt Prüfungen in Unternehmen auf Grundlage eines jährlichen Prüfungsplans durch. Im Jahr 2025 kam es zu Nacherhebungen von insgesamt 4,43 Millionen Euro (2024: 0,92 Mio. EUR). Im gleichen Zeitraum wurden rund 0,46 Millionen Euro (2024: 0,74 Mio. EUR) erstattet.

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