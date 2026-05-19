Hauptzollamt Magdeburg

HZA-MD: Zoll feiert 75-jähriges Bestehen mit vielen Attraktionen in Bernburg

Das Hauptzollamt Magdeburg präsentiert sich auf der Blaulichtmeile beim Sachsen-Anhalt-Tag 2026

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Magdeburg; Halle (Saale), Bernburg (ots)

Das 75-jährige Bestehen des Zolls in der Bundesrepublik Deutschland feiert das Hauptzollamt Magdeburg in diesem Jahr vom 05. bis 07. Juni 2026 auf dem Sachsen-Anhalt-Tag in Bernburg.

Am Stand des Zolls auf der Blaulichtmeile in der Fischergasse wird den Besucherinnen und Besuchern ein vielfältiges Programm geboten und ein Einblick in das über die Jahrzehnte gewachsene Aufgabenportfolio des Zolls gegeben. Neben einer zu besichtigenden Großraumröntgenanlage und aktuellen Einsatzfahrzeugen des Zolls präsentieren sich mehrmals täglich die Zollhunde den Besucherinnen und Besuchern. Für die jungen Gäste bietet sich die Chance einen Kinderzollpass zu erwerben und den Zoll mit seinen Aufgaben in einer Bastelstraße kennenzulernen. An den Infoständen besteht die Möglichkeit, sich über die Aufgaben und Zuständigkeiten sowie die Karrieremöglichkeiten beim Zoll zu informieren und mit Beschäftigten des Hauptzollamts Magdeburg ins Gespräch zu kommen.

Besonderer Höhepunkt wird eine öffentliche Versteigerung am Samstag den 06. Juni 2026 sein. Im Zeitraum von 13:00 bis 14:00 Uhr versteigert der Zoll an seinem Stand in der Fischergasse verschiedene Produkte von Spirituosen über Elektronikartikel bis hin zum E-Bike gegen Höchstgebot. Weitere Informationen zu den angebotenen Artikeln sowie den Versteigerungsbedingungen können den beigefügten Anlagen entnommen werden.

Der Zoll hat viel zu bieten, daher freut sich das Hauptzollamt Magdeburg auf zahlreiche interessierte Gäste beim Sachsen-Anhalt-Tag 2026 in Bernburg.

Hintergrundinformationen:

Der Zoll in der Bundesrepublik Deutschland wurde im Jahr 1950 gegründet und hat sich seitdem mit seinen bundesweit ca. 49.000 Beschäftigten zu einer wichtigen Institution auf nationaler und internationaler Ebene entwickelt. Er ist ein zentraler Akteur in der Sicherheitspolitik, ein Partner der Wirtschaft und sorgt für die Finanzierung staatlicher Handlungsfähigkeit durch die Sicherung von Steuereinnahmen und Sozialabgaben. Zudem generiert der Zoll durch die Erhebung von Zöllen wichtige Einnahmen für die Europäische Union.

Das HZA Magdeburg wurde 1990 als örtliche Behörde der Zollverwaltung im Bundesland Sachsen-Anhalt errichtet. Mit seinen Sachgebieten und den fünf Zollämtern in Magdeburg, Halle, Dessau, Aschersleben und Stendal und seinen ca. 580 Beschäftigten ist es für alle zöllnerischen Belange im Bundesland Sachsen-Anhalt zuständig.

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