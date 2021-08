HZA-KI: Sammy und Zuhri // Feinnasige Zöllner auf 4 Pfoten spüren Drogen in Paketen auf

Hauptzollamt Kiel

Sammy und Zuhri // Feinnasige Zöllner auf 4 Pfoten spüren Drogen in Paketen auf

Kiel

Gleich sechs Mal waren die beiden Drogenspürhunde "Sammy" und "Zuhri" des Hauptzollamts Kiel am letzten Donnerstag im Kampf gegen Drogenschmuggel erfolgreich. Sie bewiesen ihren "guten Riecher" und zeigten ihren Hundeführern in verschiedenen Paketen geschmuggeltes Rauschgift wie Ecstasy (21 Stück), Hanfsamen (20 Stück), Amphetamin (66 Gramm), Marihuana (8 Gramm) und Crystal Meth (7 Gramm) verlässlich an. "Sammy", ein 11-jähriger Labrador und "Zuhri", ein 3-jähriger Deutscher Schäferhund, sind zwei von insgesamt 14 Zollhunden des Hauptzollamts Kiel und unterstützen als ausgebildete Rauschgiftspürhunde ihre Hundeführer erfolgreich in der Bekämpfung von Drogenkriminalität.

Zusatzinformation

Der Zoll bildet geeignete Hunde unterschiedlichster Rassen selbst zu Spürnasen wie zum Beispiel Betäubungsmittel-, Tabak- Artenschutz- oder Bargeldspürhunden aus. Viele Zollhunde sind auch als Schutzhunde ausgebildet und beschützen Zöllner*innen vor Angriffen oder stellen flüchtige Personen. Ein Zollhund und sein Zollhundeführer bzw. seine Zollhundeführerin sind Partner fürs Leben und bleiben nicht nur dienstlich, sondern auch privat ihr Leben lang zusammen.

