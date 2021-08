Hauptzollamt Kiel

HZA-KI: Berufswahl Zöllner*in // Vereidigung des Einstellungsjahrgangs 2021 beim Hauptzollamt Kiel

Bild-Infos

Download

Kiel (ots)

Der Zoll ist nicht nur aufgrund der erneuten Zertifizierung durch das Audit "Beruf und Familie" ein attraktiver Arbeitgeber. Auch die vielfältigen Aufgaben des Zolls tragen dazu bei, dass jährlich unzählige Bewerbungen für eine Ausbildung beziehungsweise ein duales Studium bei der Zollverwaltung eingehen. Mehr als 2.200 junge Menschen begannen am 1. August ihre Ausbildung im mittleren bzw. ihr Studium im gehobenen Dienst bei der Zollverwaltung, 43 davon beim Hauptzollamt Kiel.

"Es ist mir immer wieder eine große Freude, unsere Nachwuchskräfte zu vereidigen und bei ihrem großen Schritt in einen neuen Lebensabschnitt zu begleiten", so der Leiter des Hauptzollamts Kiel, Robert Dütsch.

Die Berufseinsteiger absolvieren eine zweijährige Ausbildung (mittlerer Dienst) bzw. ein dreijähriges Studium (gehobener Dienst). Theorie und Praxis wechseln sich dabei ab und bauen aufeinander auf. Die fachtheoretischen Teile finden an zolleigenen Bildungszentren in Münster, Leipzig, Rostock, Plessow oder Sigmaringen statt. Die Praxisphasen durchlaufen die Nachwuchskräfte in verschiedenen Abteilungen des Ausbildungshauptzollamts und bei nahe gelegenen Zollämtern sowie Zollfahndungsämtern.

Nach Abschluss der Ausbildung erwartet die jungen Zöllner*innen eine Verwendung in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen des Zolls. Die Bandbreite ist groß und reicht von Sachbearbeitung bis Spezialeinheit sowie von Finanzkontrolle Schwarzarbeit bis Fahndung oder Wasserzoll. Mit der Einstellung beim Zoll erwartet die Auszubildenden nicht nur eine fachlich hochwertige Ausbildung bzw. ein hochwertiges Studium und viele spannende und abwechslungsreiche Aufgaben, sondern auch ein sicherer Arbeitsplatz, an dem sie beispielsweise für Steuereinnahmen, Verbraucherschutz und die Sicherung von Arbeitsplätzen in Deutschland sorgen.

Wasserbegeisterte sollten jetzt aufhorchen, denn seit neustem bietet der Zoll oben genannte Ausbildung bzw. oben genanntes Studium auch mit garantiertem späterem Einsatz auf einem Zollboot bzw. Zollschiff an. Die Einstellungsvoraussetzungen für den maritimen Bereich umfassen neben den allgemeinen Voraussetzungen für die jeweilige Laufbahn zusätzlich zumindest eins der für einen Einsatz im maritimen Bereich erforderlichen Patente.

"Auch in den kommenden Jahren wird der Zoll verstärkt Ausbildungs- und Studienplätze anbieten. Damit stellen wir die Aufgabenwahrnehmung des Zolls auch zukünftig sicher", so Dütsch weiter.

Ab nächstem Jahr bietet die Zollverwaltung einen zusätzlichen Diplomstudiengang "Verwaltungsinformatik" an. Das ebenfalls dreijährige duale Studium setzt sich aus den Säulen Informationstechnik, Verwaltungsmanagement und Allgemeine Verwaltungslehre zusammen und endet mit dem Abschluss der Diplom-Verwaltungswirtin/ des Diplom-Verwaltungswirtes mit Schwerpunkt Verwaltungsinformatik.

Für eine Einstellung zum 1. August 2022 können sich Interessierte noch bis zum 15. September 2021 beim Hauptzollamt Kiel bewerben.

Hierfür steht folgender Kontakt zur Verfügung: Einstellungsteam Tel.: 0431-200831271 Email-Adresse: poststelle.hza-kiel@zoll.bund.de.

Darüber hinaus gibt es ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim Zoll unter www.zoll-karriere.de oder auf der Facebook-Seite Zoll Karriere.

Original-Content von: Hauptzollamt Kiel, übermittelt durch news aktuell