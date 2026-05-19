Hauptzollamt Itzehoe

HZA-IZ: Zoll in Hamburg zieht Bilanz für 2025/ Partner der Wirtschaft

Bekämpfung des Schmuggels

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Itzehoe (ots)

Der Hamburger Zoll, vertreten durch das Hauptzollamt Hamburg, das Hauptzollamt Itzehoe für den Flughafen Hamburg und das Zollfahndungsamt Hamburg, zieht Bilanz für das Jahr 2025.

Die Zollverwaltung hat im Jahr 2025 an ihren Dienststellen in Hamburg Steuern erhoben, Kontrollen und Prüfungen durchgeführt, Ermittlungen eingeleitet und zahlreiche weitere Aufgaben zum Schutz der öffentlichen Ordnung übernommen. Die konkreten Zahlen sind dem beigefügten, gemeinsam erstellten Statistikheft zu entnehmen.

Hauptzollamt Hamburg

Im Vergleich zum Vorjahr zeigten sich in der Abfertigung höhere Einfuhr- und Ausfuhrzahlen. Die Zahl der Einfuhrabfertigungen stieg im Jahr 2025 auf 10.831.217. Bei den Ausfuhrabfertigungen wurden 6.517.336 Abfertigungen erfasst. Dies unterstreicht die zentrale Bedeutung des Hamburger Hafens für den internationalen Warenverkehr.

"Ein fairer Wettbewerb setzt voraus, dass sich alle an die geltenden Gesetze halten", betonte Melanie Schmaljohann, Leiterin des Hauptzollamts Hamburg. "Unser Sachgebiet Vollstreckung und Verwertung trägt dazu bei, dass finanzielle Verpflichtungen konsequent erfüllt werden."

Mit 148.282 bearbeiteten Fällen und beigetriebenen Forderungen in Höhe von rund 147 Millionen Euro leistete das Hauptzollamt Hamburg auch im Jahr 2025 einen wichtigen Beitrag zur Stabilität des Wirtschaftsstandort Deutschland. Im Jahr 2025 wurden unter anderem über 244 E-Bikes sichergestellt und über das Portal www.zoll-auktion.de verwertet.

Zollfahndungsamt Hamburg

Im Jahr 2025 leiteten Ermittlerinnen und Ermittler des Zollfahndungsamtes Hamburg insgesamt 1.305 Ermittlungsverfahren im Bereich der grenzüberschreitenden Kriminalität ein. Aufgabenschwerpunkte bildeten weiterhin die Bekämpfung der schweren und organisierten Betäubungsmittel- sowie Verbrauchsteuerkriminalität. Der Seeweg bleibt dabei die zentrale Schmuggelroute, insbesondere für Betäubungsmittel. Deshalb setzt die Zollfahndung auf eine zielgerichtete Risikoanalyse, um verdächtige Container aus der Masse der Handelswaren in den Seehäfen herauszufiltern, sowie auf eine enge nationale und internationale Zusammenarbeit, um international agierende Täterstrukturen der organisierten Kriminalität zu zerschlagen.

Insgesamt stellten Fahnderinnen und Fahnder des Zollfahndungsamts Hamburg rund 17 Tonnen Betäubungsmittel sicher - darunter 11,7 Tonnen Marihuana, rund 5,1 Tonnen Kokain und fast eine halbe Tonne Heroin. 3,6 Tonnen Kokain wurden davon allein über den Hamburger Hafen sichergestellt.

Darüber hinaus wurden:

- 134 Millionen Zigaretten, - mehr als 1,8 Millionen Stück Munition sowie - nicht verkehrsfähige, unversteuerte Vapes mit einer Gesamtmenge von mehr als 5,8 Millionen ml Substituten sichergestellt.

Nils Gärtner, Leiter des Zollfahndungsamtes Hamburg führte aus: "Die Zollfahnderinnen und Zollfahnder leisteten auch im vergangenen Jahr einen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden schweren und organisierten Kriminalität und damit für die innere Sicherheit unseres Landes. Bei der Zerschlagung international agierender Tätergruppierungen stellt die enge Zusammenarbeit mit unseren nationalen und internationalen Sicherheits- und Partnerbehörden sowie mit der Hafenwirtschaft weiterhin einen entscheidenden Erfolgsfaktor dar."

Hauptzollamt Itzehoe - Zoll am Flughafen Hamburg

Die Leiterin des Hauptzollamtes Itzehoe Francesca Ramus erklärt: "Die Kolleginnen und Kollegen am Hamburger Flughafen leisten einen wesentlichen Beitrag, um den Schutz der Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen. So wurden dort im vergangenen Jahr insgesamt 655.827 Kontrollen durchgeführt. Zudem konnten durch die Abfertigungstätigkeiten rund 912 Millionen Euro an Einnahmen generiert werden, welche sich aus Zöllen und der Einfuhrumsatzsteuer zusammensetzen", so Ramus weiter. Tilman Lewitz der Leiter des Zollamtes Hamburg-Flughafen ergänzt: "Der Flughafen ist ein wirtschaftliches Drehkreuz, dies spiegelt sich auch in den hohen Abfertigungszahlen mit etwa 500.000 Zollanmeldungen wieder.

Für Rückfragen wenden Sie sich an:

Zollfahndungsamt Hamburg Susann Heße Tel.: 040 67571 513 Hauptzollamt Itzehoe Jan Weber Tel.: 04821 902 1040 Hauptzollamt Hamburg Keven Blanck Tel.: 040 80003 1052

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