Hauptzollamt Itzehoe

HZA-IZ: Einladung zum Jahrespressegespräch/ Der Zoll in Hamburg stellt seine Jahresbilanz für das Jahr 2025 vor

Itzehoe (ots)

HERAUSGEBER: Hauptzollamt Hamburg - Stabsstelle Kommunikation Koreastraße 4 20457 Hamburg

KONTAKT: Sandra Preising TELEFON: 040 / 800 03 -1053 MOBIL: 0171 / 996 74 50 TELEFAX: 040 / 800 03 -1200 E-MAIL: presse.hza-hamburg@zoll.bund.de INTERNET: www.zoll.de

HERAUSGEBER: Zollfahndungsamt Hamburg

- Stabsstelle Kommunikation -

Sieker Landstraße 13 22143 Hamburg

KONTAKT: Susann Heße

TELEFON: 040 / 675 71 - 513 MOBIL: 0151 / 109 35 972 TELEFAX: 040 / 675 71 - 201 E-MAIL: presse@zfahh.bund.de INTERNET: www.zoll.de

HERAUSGEBER: Hauptzollamt Itzehoe - Stabsstelle Kommunikation - Kaiserstraße 14a 25524 Itzehoe

KONTAKT: Jan Weber TELEFON: 04821 / 902 -1040 MOBIL: 0160 / 970 85 561 TELEFAX: 04821 / 902 -1001 E-MAIL: presse.hza-itzehoe@zoll.bund.de INTERNET: www.zoll.de

Hamburg, DATUM: 06.05.2026

Der Zoll in Hamburg stellt seine Jahresbilanz für das Jahr 2025 vor

Der Hamburger Zoll wird am 19. Mai 2026 über die Herausforderungen und Erfolge des vergangenen Jahres berichten und laden dazu herzlich in die Räume des Hauptzollamtes Hamburg ein.

Frau Melanie Schmaljohann, Leiterin des Hauptzollamtes Hamburg, wird gemeinsam mit dem Leiter des Zollfahndungsamtes Hamburg, Herrn Nils Gärtner, und der Leiterin des Hauptzollamtes Itzehoe mit Zuständigkeit für den Hamburger Flughafen, Frau Francesca Ramus, über die Zahlen und Ereignisse des Jahres 2025 informieren und für Ihre Fragen zur Verfügung stehen.

Termin: 19. Mai 2026

HZA Hamburg, Koreastraße 4, 20457 Hamburg Beginn der Veranstaltung um 10:00 Uhr Ende der Veranstaltung um 12:00 Uhr

Für die Akkreditierung bitten wir bis spätestens 09:30 Uhr vor Ort einzutreffen.

Nach den Ansprachen wird es noch ausreichend Gelegenheit für O-Töne geben.

Wir bitten höflichst um Anmeldung bis Mittwoch, den 13. Mai 2026, über das Postfach: presse.hza-hamburg@zoll.bund.de

Da die Verfügbarkeit der Parkplätze unserer Tiefgarage begrenzt ist, bitten wir Sie, uns im Rahmen Ihrer Rückmeldung mitzuteilen, ob ein Parkplatz in unserem Hause benötigt wird. Andernfalls bitten wir Sie, die öffentlichen Parkmöglichkeiten (z.B. CONTIPARK Tiefgarage Elbarkaden, Hongkongstraße 6a, 20457 Hamburg) sowie den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen.

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