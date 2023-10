Generalzolldirektion

GZD: Digitalisierungsoffensive Zoll

Stärkung des Zoll-Standorts Nürnberg

Bonn/Nürnberg (ots)

Staatssekretärin Prof. Dr. Luise Hölscher besuchte heute gemeinsam mit der Präsidentin der Generalzolldirektion Colette Hercher den Standort Nürnberg der Generalzolldirektion, um die Beschäftigten über die neue Digitalisierungsoffensive des Zolls zu informieren.

Kern des Vorhabens ist die Bündelung der bundesweiten Digitalisierungsaufgaben in der Generalzolldirektion in einer neuen Direktion Digitales am Standort Nürnberg. Mit dieser Zukunftsaufgabe wird der Zoll-Standort Nürnberg mit seinen derzeit rund 800 Beschäftigten bei der Generalzolldirektion, dem Hauptzollamt Nürnberg sowie einer Außenstelle des Zollfahndungsamts München nachhaltig gestärkt. Mit der Gewinnung von zolleigenen Nachwuchskräften und durch externe Einstellungen von spezialisiertem Personal werden perspektivisch weitere Beschäftigte am Standort hinzukommen.

Staatssekretärin Hölscher dazu: "Nürnberg bietet als Hightech-, Industrie- und innovativer Dienstleistungsstandort die idealen Rahmenbedingungen für den Zoll. Ich freue mich daher, dass die Digitalisierung des Zolls, mit seinen ca. 48.000 Beschäftigten und damit eine der größten Bundesbehörden in Deutschland, zukünftig am Standort Nürnberg gebündelt verantwortet und weiter vorangetrieben wird."

Die Präsidentin der Generalzolldirektion, Colette Hercher, führte weiterhin aus: "Mit der Bündelung der bundesweiten Digitalisierungsaufgaben in einer neuen Direktion der Generalzolldirektion schreiben wir die digitale Transformation der Prozesse der Zollverwaltung fort. Der Zollarbeitsplatz der Zukunft ist digital, losgelöst von den physischen Büro- und/oder Einsatzorten der Beschäftigten, dies wurde auch bei dem heutigen Townhall-Meeting mit über 900 Beschäftigten deutlich."

Die zukünftige Leitung der Direktion Digitales wird zudem die Funktion eines sogenannten Chief Digital Customs Officer (CDCO) bei der Generalzolldirektion innehaben, mit der Aufgabe, die digitale Transformation des Zolls gesamtstrategisch zu steuern, Prozesse beschleunigt umzusetzen und zu überwachen.

Original-Content von: Generalzolldirektion, übermittelt durch news aktuell