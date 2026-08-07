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Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (235/2026) Diebstahl von Weserpark-Gelände in Hann. Münden - Zaunelemente gestohlen, Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Weserpark

Nacht zu Samstag, 25. Juli 2026 und Donnerstag, 23. Juli 2026, gegen 18.55 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Vom Gelände des Weserpark in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Nacht zum 25. Juli (Samstag) zwei Bauzaunelemente im Gesamtwert von etwa 160 Euro gestohlen. Die Zaunteile gehörten einem dort ansässigen Verein und waren mit Metallverschraubungen miteinander verbunden. Hinweise auf den oder die Diebe gibt es zurzeit noch nicht.

Gartenmöbel-Diebstahl am Donnerstag

Bereits einen Tag zuvor hatten Unbekannte vom Grundstück desselben Vereins eine Sitzbank, zwei Sessel und einen Tisch gestohlen. Die Gartenmöbel tauchten einige Tage später in der Nähe wieder auf. In diesem Fall verfolgt die Polizei bereits einen ersten Tatverdacht gegen einen unbekannten jungen Mann auf einem E-Scooter, der Zeugenaussagen zufolge eines der Möbelstücke am frühen Donnerstagabend (23.07.26) abtransportiert haben soll.

Sachdienliche Hinweise zu beiden Taten nimmt das Polizeikommissariat Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Kaatz
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
Fax: 0551/491-2010
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

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