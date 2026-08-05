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Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (232/2026) Einbruch in Parfümerie in Osterode - Täter werfen Glastür mit Pflasterstein ein, diverse Duftwässer gestohlen, genaue Schadenshöhe noch unbekannt

Göttingen (ots)

Osterode, Kornmarkt

Dienstag, 4. August 2026, gegen 01.20 Uhr

OSTERODE (jk) - Aus einer Parfümerie am Kornmarkt in der Osteroder Fußgängerzone (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte Dienstagnacht (04.08.26) bei einem Einbruch mehrere Flaschen Duftwasser im geschätzten Gesamtwert von etwa 1.000 Euro gestohlen.

Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen warfen zwei unbekannte männliche Täter gegen 01.20 Uhr die Glastür des Geschäftes mit einem Pflasterstein ein und betraten anschließend den Verkaufsraum. Hier nahmen sie diverses Parfum aus den Regalen und ergriffen dann die Flucht.

Anwohnende wurden durch den Lärm auf die Tat aufmerksam und alarmierten die Polizei.

Die Beamten leiteten eine Fahndung nach den geflüchteten Dieben ein. Diese verlief ergebnislos.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Osterode unter Telefon 05522/508-0 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Kaatz
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
Fax: 0551/491-2010
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

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